أخبار السعودية اليوم.. «الخطوط الجوية» تُعلن جدول التشغيل التدريجي لـ33 وجهة حول العالم.. وإشادة عالمية بجهود المملكة في التعليم...

ترصد «صحيفة عاجل» أهم أخبار السعودية، اليوم الجمعة، الموافق 23 أكتوبر 2020م: الخطوط الجوية تعلن جدول التشغيل التدريجي لـ33 وجهة حول العالم، ودراسة عالمية تُشيد بجهود المملكة في التعليم عن بُعد، ووزارة الدفاع تعلن مواعيد الكشف الطبي للطلبة المرشحين للكليات العسكرية

نشرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD دراسة أجرتها عن التعليم عن بُعد في المملكة، ومدى استجابتها للتعليم خلال جائحة كورونا مقارنة مع 36 دولة، وذلك بالتعاون مع برنامج تقييم الطلاب الدوليين وجامعة هارفارد الأمريكية.

ألقت شرطة الرياض، القبض على أربعة مواطِنين تورطوا بارتكاب جرائم سطو على المتاجر تحت تهديد السلاح ونشل الحقائب النسائية باستخدام الدراجات النارية.

أعلنت الخطوط السعودية، اليوم، للمسافرين المصرح لهم، جدول التشغيل التدريجي للرحلات الدولية لـ 33 وجهة حتى الآن، تشمل مدن في الشرق الأوسط وآسيا وأوروبا وأفريقيا والولايات المتحدة.

طبيب: العملات الورقية تحمل كورونا لمدة 3 أيام والمعدنية 7

حذّر الدكتور ناصر توفيق، الاستشاري وأستاذ التخدير بجامعة الملك سعود للعلوم الصحية، من خطورة التعامل بالعملات الورقية والمعدنية؛ لاحتمالية نقلها لعدوى فيروس كورونا المستجد.

نفذت أمانة المنطقة الشرقية 724 جولة رقابية، وجولتين مشتركتين مع الجهات ذات العلاقة، أمس الخميس، أسفرت عن 229 مخالفة لحالات عدم التقيد بالتدابير الصحية المرتبطة بـ كوفيد19 في الأسواق والمراكز التجارية، وتكدس في الأسواق ومساكن العمالة.

أعلنت وزارة الدفاع، عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة، مواعيد الكشف الطبي للطلبة المرشحين للكليات العسكرية.

تفقَّد وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة سير العمل في المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة عسير.

حددت الإدارة العامة للمرور، عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة شروط إصدار رخصة القيادة الخصوصي.

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ألقت قوات حرس الحدود القبض على مواطن حاول تهريب 180 كجم من القات المخدر بمنطقة جازان.

أصدر مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية برئاسة المهندس صالح بن ناصر الجاسر وزير النقل رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية قرارًا بتعيين المهندس إبراهيم بن عبدالرحمن العمر مديرًا عامًّا للمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية.

شهّرت وزارة التجارة بثلاثة مواطنين ومقيمين اثنين من جنسية مصرية، إثر صدور حكم قضائي بثبوت مخالفتهم لنظام مكافحة التستر وتمكين المواطنين الثلاثة للمقيمين من تشغيل مطعم للوجبات السريعة ومؤسسة لبيع اللحوم في مدينة الرياض.

سجلت المملكة العربية السعودية، اليوم الجمعة، 397 حالة تعافٍ جديدة من بين المصابين بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

نوّه محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة المهندس عبدالله بن إبراهيم العبدالكريم، بدعم ورعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين لقطاع المياه، مثمنًا حرصهما الدائم على ضمان أمن الإمداد لتحقيق الرفاه والعيش الكريم للمواطنين والمقيمين.

أوضحت وزارة الصحة، عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة أسباب أخد تطعيم الإنفلونزا الموسمية سنويا، وعدم الاكتفاء بأخذه مرة واحدة فقط في العمر.

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