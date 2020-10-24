السعودية اليوم / بلجيكا تسجل 70 وفاة واكثر من 17 ألف إصابة جديدة بكورونا



بروكسل 07 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 24 أكتوبر 2020 م واس

أعلنت السلطات الصحية في بلجيكا اليوم تسجيل 70 حالة وفاة و17568 إصابة جديدة بفيروس

وقالت السلطات الصحية البلجيكية في بيان صحفي إن إجمالي الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 287700 إصابة فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 10658 حالة.

// انتهى //

09:37ت م

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بروكسل 07 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 24 أكتوبر 2020 م واسأعلنت السلطات الصحية في بلجيكا اليوم تسجيل 70 حالة وفاة و17568 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الـ 24 ساعة الماضية.وقالت السلطات الصحية البلجيكية في بيان صحفي إن إجمالي الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 287700 إصابة فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 10658 حالة.// انتهى //09:37ت م0018

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