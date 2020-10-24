السعودية | الخطوط السعودية تزيد عدد وجهاتها الدولية إلى 33

الخليج 365 - الرياض- أعلنت الخطوط السعودية أنها زادت عدد الوجهات الدولية لرحلاتها إلى 33 وجهة، وذلك للمسافرين المصرح لهم.

وأعلنت الشركة، عن جدول التشغيل التدريجي للرحلات الدولية لـ 33 وجهة حتى الآن، تشمل مدن في الشرق الأوسط وآسيا وأوروبا وأفريقيا والولايات المتحدة.

وأضافت أن القائمة الجديدة تشمل 6 مدن في الشرق الأوسط و13 في آسيا و8 في أوروبا والولايات المتحدة و6 في إفريقيا.

وطالبت الخطوط السعودية من جميع المسافرين اتباع الإرشادات واشتراطات السفر بسبب جائحة كورونا، مبينة أن الرحلات متاحة للحجز حسب توفرها.