اليوم..افتتاح كوبري النوارية بمكة

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الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى): يفتتح أمين مكة المكرمة المهندس محمد بن عبدالله القويحص، اليوم السبت، جسر تقاطع طريق المدينة المنورة المجاور لسوق الهجرة، المعروف بكوبري النوارية. يفتتح أمين مكة المكرمة المهندس محمد بن عبدالله القويحص، اليوم السبت، جسر تقاطع طريق المدينة المنورة المجاور لسوق الهجرة، المعروف بكوبري النوارية. ويسهم المشروع في تحرير الحركة المرورية على طريق المدينة المنورة عند التقاطع مع سوق الهجرة واستيعاب الكثافة خلال المواسم. وبلغت تكلفة المشروع 72 مليون ريال، وهو عبارة عن جسرين بطول 800 متر وبعرض 20 - 60 م لكل اتجاه، وبعد 4 حارات مرورية للجسر الواحد، وملحق بكل جسر عبارة لتصريف مياه الأمطار بطول 120م وبعد 16 محوراً.

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