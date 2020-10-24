تقنية الـ 5G مفتاح المستقبل الرقمي للسعودية

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قال مدير التكنولوجيا في شركة إريكسون السعودية، فاضل عيسى، إن السعودية من أوائل الدول في منطقة الشرق الأوسط التي تعاونت مع المطورين الرئيسيين لإطلاق شبكة الجيل الخامس 5G، وذلك لأن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT) هي محرك مهم للاقتصاد الرقمي للمملكة والذي يدعم الرؤية نحو التنويع الاقتصادي.

وتابع في حواره مع صحيفة آرابيان بيزنس: في فجر عقد جديد، واصلت السعودية تحقيق إنجازات مهمة من خلال تأمين عقود مع 100 شركة لشبكات الجيل الخامس، كما تحتفل البلاد بكونها في طليعة سباق تقنية الـ 5G في المنطقة.



وأردف: ومن خلال ريادة السعودية في التعامل مع شبكات الجيل الخامس فإن ذلك يمكِن مزودي الخدمة من دعم التكنولوجيا التي ستساعد الناس في المملكة على عيش حياة أكثر صحة وإشباعًا والتواصل في أي مكان وفي أي وقت والبقاء على اتصال بالعالم من حولهم بإمكانيات غير محدودة.

وأضاف: ويسمح التعاون بين مزودي خدمات الاتصالات الرائدة في المملكة وعشرات الشركات المتقدمة في هذه التقنية، لكل من الشركات والمجتمع، بتحقيق إمكاناتهم وخلق مستقبل أكثر تطورًا وتقدمًا.



رؤية مستقبلية تتوافق مع خطط 2030

ولفت عيسى إلى أن حكومة السعودية تهدف إلى تطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وخاصة النطاق العريض عالي السرعة، وتوسيع نطاق تغطيتها وقدرتها داخل وحول المدن وتحسين جودتها كجزء من رؤية 2030.

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وتابع: وبالتالي، تعمل الحكومة على تطوير معايير البناء وتعزيز حوكمة التحول الرقمي وإقامة شراكة فعالة مع مشغلي الاتصالات لتطوير البنية التحتية الحيوية بشكل أفضل.



وأكد عيسى على أن شبكة الجيل الخامس تحقق فوائد اقتصادية كبيرة وذلك من خلال التقنيات المتقدمة التي تدعم التحول الرقمي حيث يمكن لمزودي الخدمات السعوديين مواءمة استراتيجية الرقمنة الخاصة بهم مع رؤية 2030، وهو ما له تداعيات إقليمية واسعة، حيث توجد فوائد اقتصادية كبيرة في الاستفادة من التكنولوجيا الجديدة والتي أبرزها الازدهار في اقتصاد التطبيقات في المنطقة.

5G العمود الفقري للتحول الرقمي في النقل والصناعات

وقال تقرير الصحيفة إن تقنية الـ 5G تُعد العمود الفقري للتحول الرقمي في مجالات النقل والصناعة في السعودية، متابعًا: كما أنه بفضل الأنظمة البيئية الفريدة والجامعات المتقدمة وشركات التكنولوجيا الفائقة فإن المدن الرئيسية في السعودية تُعد مواقع مثالية لإطلاق خدمات الجيل الخامس بسرعة ومرونة غير مسبوقة لتمكين الابتكار.

وأضاف: كشبكة تلبي الخدمات الحالية والمستقبلية، تمتلك 5G إمكانات هائلة لدفع رقمنة الصناعة وريادة الابتكار، كما ستوفر القدرة على التعامل مع حركة البيانات المتزايدة، تقديم الدعم لنشر إنترنت الأشياء (IoT) والاستثمار في استخدام المصانع الذكية والمركبات المتصلة والتسوق عن طريق اللمس، كما ستدعم زيادة الإنتاجية وتقليل زمن الوصول.



واختتم التقرير قائلًا: نظرًا لاستثمارها المستمر في الشبكات المتقدمة التي تدعم تقنيات الجيل التالي، فإننا نعتقد أن السعودية في طريقها لترسيخ دورها كمركز للتميز المبتكر.

Source almowaten

