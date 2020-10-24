تجنبوا تناول الشاي على معدة فارغة

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نصحت استشارية التغذية الدكتورة فائزة البيشي، أفراد المجتمع بعدم تناول الشاي على معدة فارغة، وخصوصًا بالنسبة إلى الأشخاص الذين يعانون من الحموضة.

وقالت البيشي في تصريحات لـ”المواطن“: إنه للأسف نجد أن كثيرًا من أفراد المجتمع يتناولون الشاي السادة (بدون حليب) أو أنواع الشاي الأخرى الجاهزة مثل شاي الزنجبيل والليمون والكركديه والقرفة والنعناع على معدة فارغة بعد استيقاظهم من النوم مباشرة، والأفضل أن يكون الفرد قد تناول الإفطار وبعدها بساعة على الأقل يمكن تناول الشاي مع الحليب، لأن الشاي السادة يمتص عنصر الحديد من الطعام ولا يجعل الجسم يستفيد منه.

زيادة مستوى الحموضة:

وأشارت إلى أن تناول الشاي على معدة فارغة، يتسبب في زيادة مستوى الحموضة في جسم الإنسان وبالتالي يتسبب في تعطيل نظام التمثيل الغذائي بسبب عدم وجود توازن بين المواد القلوية والحامضية الموجودة في المعدة، وبالتالي يسبب الكثير من المشاكل للجسم.

تآكل مينا الأسنان:

وأكدت أن الدراسات أوضحت أن تناول الشاي على معدة فارغة يتسبب في حدوث تآكل مينا الأسنان؛ لأن البكتيريا التي تتواجد في الفم تقوم بتفكيك السكر، وبالتالي يزداد مستويات الأحماض في الفم والتي يكون لها دور كبير في تآكل مينا الأسنان.

مشروبات لتعزيز المناعة:

وفيما يلي مجموعة من المشروبات العشبية لتعزيز مناعتك في الشتاء، بحسب موقع تاتا كليك الإلكتروني:

شاي الزنجبيل والكركم:

الزنجبيل والكركم معروفان بخصائصهما القوية المضادة للالتهابات، حيث يمكن غلي الزنجبيل والكركم في الماء وإضافة مسحوق الشاي للحصول على شاي قوي يحمي من عدد كبير من الأمراض.

شاي الليمون والفلفل:

مزيج مميز يساعد على علاج نوبات البرد والسعال والصداع والتوتر، ويدعم احتساء هذا الشراب عدة مرات في الأسبوع نظام المناعة،ويبعدك عن جميع أنواع الأمراض الموسمية.

شاي البابونج الصحي:

غني بمضادات الأكسدة، ويستخدم شاي البابونج الصحي كعلاج طبيعي للعديد من الحالات الصحية. بالإضافة إلى تقوية جهاز المناعة، من المعروف أنه يحسن نوعية النوم ويعزز صحة الجهاز الهضمي ويتحكم في مستوى السكر في الدم.

فوائد الشاي الأخضر:

يحتوي على نسبة عالية من المركبات الحيوية الصحية ومضادات الأكسدة، ويساعد في الحفاظ على صحة ولياقة الجسم، ومعروف على نطاق واسع بأنه يساعد على إنقاص الوزن، والوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية، والوقاية من مرض السكري من النوع 2 وتحسين وظائف المخ.

خصائص شاي النعناع:

يشتهر شاي النعناع بخصائصه المبردة والمعالجة لمشاكل الجهاز الهضمي مثل الانتفاخ وعسر الهضم. ويعمل النعناع كمرخي للعضلات ويمكن أن يخفف من الصداع وتشنجات الدورة الشهرية. ويتميز النعناع بخصائصه المضادة للبكتيريا والفيروسات والالتهابات، لذا فهو يساعد في محاربة انسداد الجيوب الأنفية والسعال ونزلات البرد الشائعة.

مضادات شاي القرفة:

القرفة غنية بمضادات الأكسدة والخصائص المضادة للالتهابات، وتقاوم مضادات الأكسدة الأكسدة الجذور الحرة، وهي جزيئات تتلف الخلايا وتساهم في الإصابة بالأمراض. ويمكن للمركبات الموجودة في شاي القرفة محاربة البكتيريا والفطريات، وتتحكم في مستويات السكر في الدم وضغط الدم، وتعزز صحة القلب وتقلل من الألم الناجم عن تقلصات الدورة الشهرية.

الكركديه يحارب الجذور:

غني بمضادات الأكسدة التي تحارب الجذور الحرة المسؤولة عن التسبب بالأمراض، ويتحكم في ضغط الدم ويمكن أن يعزز فقدان الوزن، وتساعد خصائصه المضادة للميكروبات أيضًا في محاربة البكتيريا.

Source almowaten

