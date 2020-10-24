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يعتبر البرتقال من الفواكه الرائعة التي يمكنك تناولها بأمان وخصوصًا أثناء الرجيم وقد يتساءل البعض عن كم سعره حرارية بالبرتقال وما هي قيمته الغذائية وأهم فوائده لجسم الإنسان بشكل عام.

كم سعره حرارية بالبرتقال

البرتقال يعد من الفواكه الصحية التي تقدم لجسم الإنسان الكثير من العناصر الغذائية الصحية التي يحتاجها وخصوصًا فيتامين ج كما أنها تعد من الأطعمة قليلة السعرات الحرارية مما يساهم في تقليل الوزن الزائد في الجسم إن تم إدخاله ضمن النظام الغذائي الخاص بالفرد بشكل يومي وبنسب عادله.

وقد يتساءل البعض عن البرتقال ومقدار السعرات الحرارية التي تتواجد به وعلاقتها بإنقاص والوزن وفائدته لصحة الإنسان بشكل عام.

ولذلك سنوضح لكم في هذا المقال على موقع المواطن كم سعره حرارية بالبرتقال وما هي قيمته الغذائية ومعدل العناصر الغذائية التي تتواجد بثمرة البرتقال والكثير من الأمور الهامة حول البرتقال وفائدته للإنسان بشكل عام وللتعرف على كل هذه الأمور يمكنك متابعة السطور التالية.

كمية السعرات الحرارية في البرتقال

قد يتساءل الكثير من الأشخاص عن كم سعره حرارية بالبرتقال ولتوضيح ذلك يجب التعرف على أن السعرات الحرارية في البرتقال قليلة فكل ثمرة من البرتقال قد تحتوي على 60 سعره حرارية مما يجعله من الفواكه المناسبة جدًا لأنظمة الريجيم المختلفة.

ومن الجدير بالذكر أن عصر كوب من البرتقال قد يزيد من سعراته الحرارية إلى أن تصل إلى حوالي 120 سعره حرارية عكس ما يتواجد في ثمرة سليمة من البرتقال.

القيمة الغذائية للبرتقال

بعد أن تعرفنا على كم سعره حرارية بالبرتقال يجب التعرف على أن البرتقال من أنواع الفواكه الحمضية الرائعة التي تحتوي على الكثير من العناصر الغذائية الهامة المفيدة لصحة الإنسان بشكل عام ولذلك يجب أن تتععرف على القيم الغذائية التي تتواجد في البرتقال بشكل أكثر تفصيلاً.

وعلى ذلك فإن كل نصف برتقالة كبيرة بوزن 100 جرام يتواجد به العناصر التالية:

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السكر: 9.4 جرام.

الألياف: 2.4 جرام.

الدهون: 0.1 جرام.

الماء: 87 ٪.

البروتين: 0.9 جرام.

الكربوهيدرات: 11.8 جرام.

نسبة الألياف في البرتقال

ثمرة البرتقال تعد من أهم الأطعمة التي تحتوي على معدل جيد من الألياف الصحية فكل برتقالة كبيرة تحتوي على حوالي 18% من الحاجة اليومية للجسم من الألياف الصحية.

ومن أهم أنواع الألياف التي تتواجد في البرتقال هي السليلوز والبكتين والهيمسلولوز واللجنين ومن الجدير بالذكر أن هذه الألياف تساعد في الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي وتساهم أيضًا في تقليل معدل الوزن كما أنها تساهم في ضبط معدل الكوليسترول في الجسم.

الفيتامينات والمعادن في البرتقال

من خلال توضيحنا ل كم سعرة حرارية بالبرتقال تبين أن البرتقال قليل من ناحية السعرات الحرارية بشكل عام إلا أنه يحتوي على معدل جيد من الفيتامينات والمعادن الهامة جدًا والمناسبة لتقوية صحة الإنسان ومن أهمها ما يلي:

يحتوي البرتقال على معدل جيد من البوتاسيوم مما يساعد تناوله في ضبط معدلات ضغط الدم بالإضافة إلى تقليل الإصابة ببعض الأمراض المزمنة كأمراض القلب.

يوجد بالبرتقال حمض الفوليك بكميات مناسبة لجسم الإنسان.

الثيامين أو فيتامين ب1 وهو من الفيتامينات الهامة جدًا لجسم الإنسان.

يحتوي البرتقال على فيتامين سي بنسبة عالية قد تصل إلى 100% مما يحتاجه جسم الإنسان بشكل يومي من هذا الفيتامين.

البرتقال وفائدته في خسارة الوزن

من المعروف أن البرتقال من أفضل الفواكه التي يمكنك الاستعانة بها في تقليل وزنك عند إضافته إلى النظام الغذائي المتبع ولكن بنسب متوسطة خلال اليوم.

فهو يعد أحد أنواع الفاكهة قليلة السعرات الحرارية مما يساعد تناوله في الشعور بالشبع دون تناول كم عالي من السعرات الحرارية مما يساهم في تقليل معدل الوزن.

إضافة إلى ذلك فإن البرتقال يحتوي على نسبة جيدة من الألياف مما يساهم في ضبط حركة الأمعاء ويحسن من هضم الطعام بشكل صحي مما يساعد في تقليل المشاكل الناتجة عن اضطراب الهضم مثل الشعور بالإمساك أو الانتفاخ وغيرها.

كما أن احتواء البرتقال على نسبة جيدة من فيتامين سي يساهم في زيادة معدل حرق الدهون في الجسم إضافة إلى هذا الأمر فإن معدل الماء العالي الذي يتواجد في البرتقال يساعد في التخلص من احتباس السوائل في الجسم مما يقلل معدلات الوزن.

وعلى ذلك إن كنت تنوى إنقاص معدل وزنك عليك تناول البرتقال وإدخاله إلى النظام الغذائي الخاص بك فهو يعد من الفواكه الآمنة والفعالة في تقليل معدل الوزن.

ومن الجدير بالذكر أنه لكي تستفيد من البرتقال في إنقاص الوزن بشكل جيد يجب عليك أن تتناوله ثمرة كاملة دون عصرها وإن كان عصير يجب أن يكون دون إضافة السكر حتى لا يؤثر على فوائده الصحية.

وصفة البرتقال لإنقاص الوزن

بعد أن تعرفنا على كم سعرة حرارية بالبرتقال يجب أن نتعرف على أفضل وصفة من البرتقال لإنقاص معدل الوزن فنظرًا لفوائد البرتقال الرائعة بالنسبة لجسم الإنسان بشكل عام وقدرته على إنقاص الوزن بشكل خاص فقد أحضرنا لكم وصفة رائعة من البرتقال لإنقاص معدل وزن الجسم بشكل سريع وهي كالتالي:

المكونات

.١ ثمرة من البرتقال الطازج.

.٢ ليمونة واحدة.

.٣ لتر من الماء المغلي مسبقًا.

طريقة التحضير والاستعمال

اغسلي البرتقالة جيدًا ثم قومي ببشر القشور وضعي القشر في طبق واتركيه جانبًا.

قومي بعصر الليمونة.

قومي بوضع قشور البرتقال مع عصير الليمون داخل الماء المغلي.

غطي الوعاء ثم اتركيه لفترة إلى أن يبرد بشكل تام.

تناولي هذا المشروب يوميًا قبل تناول الطعام في وجبة الفطار والغداء لمدة أسبوع كامل.

للوصول إلى أفضل النتائج يفضل الابتعاد عن تناول وجبة العشاء.

Source almowaten

