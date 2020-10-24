فحص مهم لعينيك بعد سن الـ40 

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دعا استشاري العيون الدكتور فيصل سعيد، أفراد المجتمع إلى الحرص على إجراء فحص العينين والاهتمام به بعد سن الـ40 لرصد أي تغيرات ناتجة بسبب ارتفاع ضغط العين أو الإصابة بالجلوكوما أو ما يعُرف بالماء الأزرق.

وأضاف سعيد في تصريحات لـ”المواطن“، أن الكشف الوقائي على فحص رؤوس العصب البصري في العينين وقياس ضغط العين مهم لكل فرد بعد تخطي سن الأربعين، وخصوصًا إذا هناك تاريخ عائلي للإصابة بالجلوكوما، حيث ينصح بالفحص المنتظم بدءًا من عمر 40 عامًا، ثم يُكرر كل خمس سنوات بعد ذلك، وبدءًا من عمر 60 عامًا يتم إجراء الفحص كل سنتين إلى ثلاث سنوات.

زيادة ضغط العين:

وبين أن الجلوكوما تحدث عندما لا يتم تصريف السائل الموجود في العين (السائل الهدبي) بشكل صحيح، مما يزيد الضغط داخل العين والعصب البصري (الذي يحمل الصور المرئية إلى المخ ويحتوي على عدد كبير جدًّا من الألياف العصبية)، ويمكن أن يؤدي إلى فقدان البصر إذا لم يتم الكشف عنها ومعالجتها في وقت مبكر؛ حيث لا تسبب دائمًا أعراضًا في المراحل المبكرة، ويمكن أن تؤثر في الناس من جميع الأعمار، بما في ذلك الرُضع، ولكن الأكثر شيوعًا في البالغين، إذ تعد الجلوكوما من أكثر أمراض العيون انتشارًا وأخطرها.

الأعراض وعلامات التحذير:

وعن الأعراض قال الدكتور سعيد: عند الإصابة بالجلوكوما مفتوحة الزاوية لا توجد علامات تحذير أو أعراض واضحة في المراحل المبكرة، لكن مع تطور المرض قد تظهر بقع مظلمة في الرؤية الجانبية (الجزء الخاص بالرؤية القريب من الأنف).

أما الجلوكوما مغلقة الزاوية، فتكون الأعراض مفاجئة وحادة مثل عدم وضوح الرؤية (رؤية ضبابية مفاجئة)، صداع حاد، قيء وغثيان، ألم شديد في العين، احمرار العين، بالإضافة إلى رؤية هالات حول الضوء.

علاجات رئيسية للجلوكوما:

وأكد أن العلاج يعتمد على نوع الجلوكوما، ولكن العلاجات الرئيسية هي قطرات العين للحد من الضغط في العين، والعلاج بالليزر لفتح القنوات المسدودة، أو تقليل إنتاج السوائل في العين، والجراحة لتحسين تصريف السوائل من العين، ومن المهم أيضًا التحكم بالحالات الطبية مثل السكري، وارتفاع ضغط الدم، والمحافظة على وزن صحي، والسيطرة على ضغط الدم، والنشاط البدني، كما أن تجنب التدخين يساعد على تجنب فقدان البصر من الجلوكوما.

Source almowaten

