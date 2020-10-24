حالة الطقس المتوقعة ليوم السبت في المملكة

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تنشط بمشيئة الله تعالى الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على منطقتي مكة المكرمة، المدينة المنورة، وأجزاء من منطقة تبوك تشمل الأجزاء الساحلية لتلك المناطق. في حين تكون السماء غائمة جزئياً على أجزاء من جنوب المملكة. كما يتوقع تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على المنطقة الشرقية .





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