اقتصادي / قيمة تعاملات الأسهم في الخارج للكوريين ترتفع إلى أعلى مستوى لها في الربع الثالث



سيئول 07 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 24 أكتوبر 2020 م واس

أظهرت بيانات أن قيمة معاملات الأسهم في الخارج للكوريين الجنوبيين ارتفعت إلى أعلى مستوى لها في الربع الثالث من العام الجاري على خلفية الاستثمار النشط في شركات التكنولوجيا.

وبلغت قيمة معاملات الأسهم في الخارج للمستثمرين المحليين 62 مليار دولار في الفترة من يوليو إلى سبتمبر بزيادة 42.7% عن الربع الثاني (43 مليار دولار)، وهو أكبر رقم ربع سنوي على الإطلاق وفقا للبيانات الصادرة من هيئة الإيداع الكورية للأوراق المالية.

واستحوذت الولايات المتحدة على الحصة الأكبر بقيمة 55.45 مليار دولار في قيمة الأسهم المتداولة من قبل المستثمرين الكوريين الجنوبيين، وتليها هونغ كونغ بـ 4.28 مليار دولار، والصين بـ 1.12 مليار دولار.

وكانت شركة تسلا موتورز الأمريكية للسيارات الكهربائية أفضل اختيار للمستثمرين الكوريين بقيمة 10.5 مليار دولار بزيادة حادة بلغت 315% عن الربع الثاني.

وجاءت شركة أبل الأمريكية للهواتف الذكية في المرتبة الثانية بـ 4.98 مليار دولار، وتليها شركة أمازون للتجارة الإلكترونية بـ 2.78 مليار دولار، وشركة إنفيديا لمعالجات الرسوميات وبطاقات العرض المرئي بـ2.15 مليار دولار، وشركة مايكروسوفت للتكنولوجيا بـ 1.69 مليار دولار.

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