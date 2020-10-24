السعودية اليوم / ارتفاع الإصابات بكورونا في المكسيك إلى 880775



مكسيكو سيتي 07 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 24 أكتوبر 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة في المكسيك اليوم تسجيل 6604 حالات إصابة جديدة بفيروس

وقال مسؤولو الصحة إن من المرجح أن يكون العدد الحقيقي للمصابين أكبر بكثير من الحالات المؤكدة.

// انتهى //

07:15ت م

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مكسيكو سيتي 07 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 24 أكتوبر 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة في المكسيك اليوم تسجيل 6604 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و418 حالة وفاة ليصل العدد الرسمي لحالات الإصابة إلى 880775 وحالات الوفاة إلى 88312.وقال مسؤولو الصحة إن من المرجح أن يكون العدد الحقيقي للمصابين أكبر بكثير من الحالات المؤكدة.// انتهى //07:15ت م0007

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