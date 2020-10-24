السعودية اليوم / إصابات كورونا في ألمانيا ترتفع إلى 418005



برلين 07 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 24 أكتوبر 2020 م واس

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم السبت ارتفاع عدد الإصابات الجديدة المؤكدة بفيروس

وكشفت البيانات ارتفاع حالات الوفاة إلى 10003 حالات بعد تسجيل 49 حالة وفاة جديدة .

// انتهى //

07:14ت م

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برلين 07 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 24 أكتوبر 2020 م واسأظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم السبت ارتفاع عدد الإصابات الجديدة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى 418005 حالات بعد تسجيل 14714 حالة جديدة.وكشفت البيانات ارتفاع حالات الوفاة إلى 10003 حالات بعد تسجيل 49 حالة وفاة جديدة .// انتهى //07:14ت م0005

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