مستقبلي "واس" بهذا ينتهي بثنا لهذا اليوم السبت 1442/3/7 هـ الموافق 2020/10/24 م واس

الجمعة 06 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 23 أكتوبر 2020 م واس

05:47ت م

0185



www.spa.gov.sa/2147779 الجمعة 06 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 23 أكتوبر 2020 م واس05:47ت م0185

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.