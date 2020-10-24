شكرا لمتابعة خبر عن " الجهني " يكشف عن موعد أول موجة برد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف خبير المناخ زياد الجهني، أمس الجمعة، عن موعد أول حالة وسمية في المملكة.

وقال الجهني، إنه لا تزال توقعات النماذج تشير لحالة مطرية متوسطة القوة تتركز على شمال وشمال غرب المملكة وغربها.

وأوضح أن سببها، هو إنحدار كتلة علوية باردة من شمال أفريقيا والبحر المتوسط، تصطدم بكتلة دافئة، ونتاجها أول حالة وسمية آخر الاسبوع القادم وبداية الذي يليه.