شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو..أمير عسير يطمئن على رجال الدفاع المدني المصابين في حريق تنومة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - عسير (صدى):اطمأن الأمير تركي بن طلال، أمير منطقة عسير، على صحة رجال الدفاع المدني المصابين في حريق تنومة، وعددهم خمسة.
والمصابون المنومون بمستشفى النماص هم: سلمان العمري استنشق غاز أول أكسيد الكربون الناتج من الحريق، و خالد الشهري تعرض للسقوط وأُصيب بكدمات عضلية.
وكان أمير عسير قد وجه في وقت سابق، بنقل الثلاثة المنومين بمستشفى تنومة إلى مستشفى النماص، وهم: العريف ظافر القحطاني، والعريف عبد الله الشهراني، والجندي عيسى أبوقرن.
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