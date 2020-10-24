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شكرا لمتابعة خبر عن آل الشيخ يعلن موعد عودته إلى الرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفية، عن قرب موعد عودته إلى المملكة وذلك بعد رحلة علاج طويلة في نيويورك.
وقال رئيس الهيئة العامة للترفيه: " الجمعة أو السبت القادم إن شاء الله الرياض " .
وكان آل الشيخ بدأ قبل أسابيع، المرحلة الثانية من استكمال علاجه طبقاً للجدول الزمني الموضوع له من الأطباء المتخصصين في نيويورك.
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