الأحوال المدنية تحدد خطوات الإبلاغ عن الوثائق المفقودة عبر أبشر

حددت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة 7 خطوات للإبلاغ عن الوثائق المفقودة.

وأكدت الأحوال المدنية أن الإبلاغ عن الوثائق المفقودة إلكترونيًا، يشمل فقد بطاقة الهوية الوطنية، أو سجل الأسرة أو شهادة الوفاة أو شهاد الميلاد.

وأضافت الأحوال المدنية أنه يمكن الإبلاغ عن الوثائق المفقودة عن طريق منصتها من خلال الدخول بحساب المستخدم في أبشر ثم اختيار «خدماتي»، ثم الضغط على«خدمات» واختيار «الأحوال المدنية» ثم اختيار «الإبلاغ عن الوثائق المفقودة» ثم اختيار نوع الوثائق المفقودة من القائمة ثم تعبئة البيانات المطلوبة.

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وأشارت الأحوال المدنية عبر حسابها الرسمي إلى أنه بعد تنفيذ خدمة الإبلاغ عن الوثائق المفقودة، يمكن حجز موعد لاستخراج بدل فاقد من خلال«خدمة طلب وثيقة بدل فاقد».

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