محافظ التحلية ينوه بدعم القيادة لقطاع المياه في المملكة

خلال تدشينه محطة تحلية حقل..
نوّه محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة المهندس عبدالله بن إبراهيم العبدالكريم، بدعم ورعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين لقطاع المياه، مثمنًا حرصهما الدائم على ضمان أمن الإمداد لتحقيق الرفاه والعيش الكريم للمواطنين والمقيمين.
وجاء ذلك خلال تدشين «التحلية» لإنتاجها من المياه المحلاة بمحطة تحلية حقل والبالغ 17.000 م3 يومياً من المياه المحلاة، ممتدحًا جهود الكفاءات الوطنية بالمؤسسة التي وقفت وراء هذا الإنجاز، وغيره من الإنجازات والمشروعات التنموية التي دُشنت خلال الفترة الماضية.
وقال العبدالكريم: خلال الشهرين الماضيين أكمل الإنشاء، وبدأ الإنتاج من 6 محطات جديدة، سيكون لها أثر اقتصادي وتنموي كبير من خلال خفض تكاليف التشغيل والصيانة واستهلاك الوقود مع زيادة الإنتاج.
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