السعودية اليوم / مصر تسجل 170 إصابة جديدة بفيروس كورونا و10 حالات وفاة



القاهرة 06 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 23 أكتوبر 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية اليوم عن تسجيل 170 حالة إصابة جديدة بفيروس

وأفادت الوزارة فى بيان لها اليوم بخروج 89 متعافيًا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 98713 حالة حتى اليوم.

وذكرت أن إجمالي العدد الذي تم تسجيلها في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم ، هو 106230 حالة من ضمنهم 98713 حالة تم شفاؤها، و 6176 حالة وفاة.

//انتهى//

03:32ت م

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القاهرة 06 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 23 أكتوبر 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية اليوم عن تسجيل 170 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد وفاة 10 حالات .وأفادت الوزارة فى بيان لها اليوم بخروج 89 متعافيًا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 98713 حالة حتى اليوم.وذكرت أن إجمالي العدد الذي تم تسجيلها في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم ، هو 106230 حالة من ضمنهم 98713 حالة تم شفاؤها، و 6176 حالة وفاة.//انتهى//03:32ت م0176

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