السعودية اليوم / السنغال تسجل 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا



دكار 06 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 23 أكتوبر 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة والعمل الاجتماعي السنغالية، عن تسجيل خلال الـ 24 ساعة الماضية، 17 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في السنغال بلغ 15 ألفًا و 525 إصابة، فيما استقر إجمالي حالات الوفيات عند 321 حالة وفاة.

// انتهى //

03:20ت م

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دكار 06 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 23 أكتوبر 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة والعمل الاجتماعي السنغالية، عن تسجيل خلال الـ 24 ساعة الماضية، 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.وأوضحت الوزارة في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في السنغال بلغ 15 ألفًا و 525 إصابة، فيما استقر إجمالي حالات الوفيات عند 321 حالة وفاة.// انتهى //03:20ت م0175

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