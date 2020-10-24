شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم نجران الأولى بـ«تحدي القراءة» والان نبدء بالتفاصيل
وحصل الطالب عبدالله يحيى الشهري من ثانوية الأحنف بن قيس على المركز الأول، وسيمثل المملكة على مستوى العالم العربي، فيما حصل الطالب عبدالعزيز ناصر لسلوم من ثانوية الملك فهد على المركز الثاني.
وهنأ مدير عام التعليم بالمنطقة الدكتور ملفي بن عبدالرحمن العتيبي الطالبين وأسرتيهما، مؤكداً أن التميز والإبداع أصبح سمة من سمات طلاب وطالبات تعليم نجران، متمنياً لهم المزيد من التفوق والنجاح والتميز.
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