شكرا لقرائتكم خبر عن 300 ألف للتحول الرقمي بـ «تنمية أبو عريش» والان نبدء بالتفاصيل

دشّنت محافظة أبو عريش، أمس الأول، برنامج التحوّل الرقمي للجنة التنمية الاجتماعية الأهلية.

ويأتي برنامج التحول الرقمي، ضمن مشروع أتمتة اللجنة لتحويلها للجنة ذكية، لتطوير خدماتها الإلكترونية ووضع الحلول التقنية لخدمة المستفيدين مع مراعاة الضوابط الأساسية للأمن السيبراني، وإنشاء تطبيقات على الأجهزة الذكية، ومنصات إلكترونية لتنفيذ الفعاليات بكل يُسر وسهولة.

ويتضمن البرنامج إطلاق ثلاث منصات إلكترونية تشمل منصة وأكاديمية «وفاق» للبرامج الأسرية لتوعية الأزواج المبتدئين، ومنصة «تنمية» لتنفيذ الفعاليات والبرامج التدريبية عبر تطبيقات الجوال، ومتجر سواعد للأسر المنتجة، وذلك بتكلفة إجمالية بلغت 300000 ريال بدعم من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ومؤسسة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز.

وأكد محافظ أبو عريش أن التحوّل الرقمي أحد الوسائل المساعدة لتحقيق نجاح أكبر يواكب رؤية الوطن ويعزز دور اللجنة بين أفراد المجتمع.