شكرا لقرائتكم خبر عن 100 معدة تخمد حريق تنومة والان نبدء بالتفاصيل

أكد المتحدث باسم الدفاع المدني في عسير، السيطرة على حريق تنومة من الجهتين الجنوبية والغربية، لافتا إلى وجود بؤر حريق متفرقة في الجهة الشرقية ومازالت الجهود مستمرة لإخمادها.

وسخّرت أمانة المنطقة وبلديات النماص وتنومة وبللحمر وبللسمر وبني عمرو، إمكاناتها لمساندة رجال الدفاع المدني للسيطرة على الحرائق التي اندلعت بشمال تنومة.

وأوضح أمين المنطقة د.وليد الحميدي، أن البلديات تشارك في إخماد الحرائق بأكثر من 170 شخصًا من القوى البشرية، مدعّمين بأكثر من 100 معدة وآلية مختلفة، إلى جانب توفير الدعم من خلال إقامة مخيم لإدارة الحدث وتجهيزه بالخِدْمات الغذائية لتقديمها للجهات المشاركة، مؤكدا أن أمانة المنطقة وبلدياتها كافة رفعت أقصى درجات الجاهزية.