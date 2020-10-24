شكرا لقرائتكم خبر عن 4828 مستفيدا من عيادات أسنان جامعة جازان والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح عميد كلية طب الأسنان د. هيثم فقيه أن الكلية تقدّم تلك الخدمات لجميع المواطنين والمقيمين عبر عياداتها البالغة 287 عيادة يعمل بها 37 طبيب امتياز، إلى جانب 279 طالبًا وطالبة يمارسون تطبيقهم العملي والتدريبي داخل العيادات في عدة أقسام تشمل «جراحة الوجه والفكين، وعلوم وقاية الأسنان، وعلوم إصلاح الأسنان، إضافة للاستعاضة السنية».
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