شكرا لقرائتكم خبر عن 4828 مستفيدا من عيادات أسنان جامعة جازان والان نبدء بالتفاصيل

تواصل عيادات كلية طب الأسنان بجامعة جازان تقديم خدماتها العلاجية للمواطنين والمقيمين، واستفاد منها أكثر من 4828 مراجعًا منذ مطلع العام الدراسي بمتوسط بلغ 165 مستفيدًا يوميًا، بعد أن هيّأت الكلية بأقسامها المختلفة معايير السلامة والإجراءات الاحترازية لضمان سلامة المراجعين والأطباء والموظفين.

وأوضح عميد كلية طب الأسنان د. هيثم فقيه أن الكلية تقدّم تلك الخدمات لجميع المواطنين والمقيمين عبر عياداتها البالغة 287 عيادة يعمل بها 37 طبيب امتياز، إلى جانب 279 طالبًا وطالبة يمارسون تطبيقهم العملي والتدريبي داخل العيادات في عدة أقسام تشمل «جراحة الوجه والفكين، وعلوم وقاية الأسنان، وعلوم إصلاح الأسنان، إضافة للاستعاضة السنية».