شكرا لقرائتكم خبر عن 1500 حقيبة مدرسية لأطفال السودان والان نبدء بالتفاصيل

وقع مساعد المشرف العام للعمليات والبرامج بمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية م.أحمد البيز، أمس الأول، اتفاقية مشتركة لتنفيذ مشروع توفير الحقيبة المدرسية لأطفال السودان. وتهدف الاتفاقية إلى تقديم الدعم التعليمي وإلحاق أطفال الأسر الفقيرة والمتضررة بالمدارس في مدينة بورتسودان بولاية البحر الأحمر، والإسهام في تحفيزهم لمواصلة التعلم، ويستفيد منها 1,500 طفل. وتأتي هذه الاتفاقية ضمن الجهود المبذولة من المملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة في دعم الأشقاء بالسودان؛ لضمان استمرار العملية التعليمية للأطفال والحد من الأسباب المؤدية إلى التسرب من المدارس.

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