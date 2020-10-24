شكرا لقرائتكم خبر عن 1133 مشاركا بملتقى فرط الحركة لدى الأطفال والان نبدء بالتفاصيل

نفذت جامعة جازان ممثلة في وحدة خدمة المجتمع بكلية الطب بالتعاون مع لجنة تعزيز الصحة النفسية، مساء أمس الأول، الملتقى التوعوي الافتراضي «كيف نتعامل مع أطفال فرط الحركة» بمشاركة أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب، وحضور أكثر من 1133 مشاركاً من مختلف مناطق المملكة. وناقش الملتقى العديد من المحاور المهمة حول اضطرابات فرط الحركة وأعراضه وتشخيصاته والجوانب البيولوجية والطبية للمشكلة، وكذلك العلاج النفسي والأسري والتربوي للأطفال المصابين باضطراب فرط الحركة وسبل التعامل معهم. وبين رئيس وحدة المجتمع بكلية الطب واستشاري الطب النفسي د.موسى آل زعلة أن الملتقى خاطب مشكلة صحية يبلغ انتشارها في المجتمع 3 - 5 % من الأطفال، ولها تبعات نفسية وتربوية وتعليمية عديدة لدى الأطفال المصابين بفرط الحركة. بدوره أشار عميد كلية الطب د. أنور مكين إلى الدور المجتمعي الذي تحرص جامعة جازان وكلية الطب بدعم من رئيس الجامعة د. مرعي بن حسين القحطاني على القيام به عبر عدد من المبادرات لتعزيز خدمة المجتمع وجودة الحياة.

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