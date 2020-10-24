شكرا لقرائتكم خبر عن تدمير طائرتين حوثيتين باتجاه المملكة والان نبدء بالتفاصيل

دمّرت القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن، أمس الجمعة، طائرتين «مفخختين»، بدون طيار أطلقتهما الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه المملكة. وبيّن المُتحدث الرسمي لـ«التحالف»، العقيد الركن تركي المالكي، أن القوات تمكّنت، صباح أمس الجمعة، من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار «مفخخة»، وأخرى مساء نفس اليوم، أطلقتهما الميليشيا الإرهابية الحوثية، وذلك بطريقة ممنهجة ومتعمّدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية.

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