شكرا لقرائتكم خبر عن التطعيم ضد «الموسمية» أخذ بالأسباب المشروعة والان نبدء بالتفاصيل
جاء ذلك عبر تضمين خطب الجمعة أمس حث الناس على أهمية اتخاذ الأسباب المشروعة لحماية النفس البشرية، ومن ذلك أخذ لقاح الإنفلونزا الموسمية لما فيه من حفظ النفس ومن تحقيقٍ للمقاصد الشرعية. وأكد الخطباء أن فعل الأسباب من الإيمان بالقضاء والقدر، داعين المصلين إلى الأخذ بالتعليمات التي تصدرها الجهات الصحية بالمملكة التي تعمل على تحقيق الأمن الصحي لدى مختلف شرائح المجتمع. ويأتي ذلك تماشياً مع رسالة الوزارة وأهدافها العامة لتفعيل دور المنابر الدعوية في الإسهام الفاعل في القيام بالواجب الشرعي تجاه المجتمع والوطن.
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