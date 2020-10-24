شكرا لقرائتكم خبر عن 25 ألف كرتون تمور لأهالي «المهرة» والان نبدء بالتفاصيل

دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس الأول، مشروع توزيع 25 ألف كرتون من التمور في محافظة المهرة يستفيد منها الأسر النازحة والمحتاجة في عدد من مديريات المحافظة. وعقب التدشين أشاد وكيل محافظة المهرة مختار الجعفري بالجهود الإنسانية التي تقدمها المملكة من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة للشعب اليمني، مقدما خالص الشكر للمملكة على وقوفها ومساندتها لليمن في أحلك الظروف التي يمر بها. وأوضح مدير مكتب مركز الملك سلمان للإغاثة في المهرة عبدالله العنقري أن هذا المشروع يستهدف ثلاث مديريات هي: الغيضة، وسيحوت، وحصوين، ويستفيد منه 25،000 أسرة من الأسر الأشد فقرا والنازحة في محافظة المهرة، وهو ضمن مشروع توزيع التمور المخصص لجميع المحافظات في الجمهورية اليمنية البالغ 5000 طن. ويأتي ذلك في إطار الدعم المقدم من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني الشقيق.

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