شكرا لقرائتكم خبر عن 670 مستفيدة من «الرحلة آمنة.. افحصي الآن» والان نبدء بالتفاصيل

استفادت 670 سيدة من المعرض المتنقل الذي نظمته إدارة مستشفى النعيرية العام، أحد مكونات تجمّع الشرقية الصحي، للتوعية بسرطان الثدي تحت شعار «الرحلة آمنة.. افحصي الآن».

وأوضح مدير المستشفى والمراكز الصحية بقطاع النعيرية بالإنابة د. هاني إنصيران، أن المعرض يهدف إلى توعية وتثقيف السيدات بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي وزيادة التوعية بمخاطره، وطرق الوقاية منه، وكيفية إجراء الفحص الذاتي، مبينًا أن المعرض تنقل بين 4 محطات سعيًا لإفادة أكبر عدد ممكن من السيدات. وأضاف إن المعرض ـ الذي استمر لمدة 4 أيام ـ بدأ في المكان المخصص له أمام المدخل الرئيسي بالمستشفى العام، ثم انتقل إلى قسم الطوارئ، ثم مركز صحي النعيرية، واختتم جولته بمركز صحي العزيزية.