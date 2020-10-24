شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم الفريق التطوعي بنادي الثليم الكشفي والان نبدء بالتفاصيل

كرّم نائب رئيس جمعية الكشافة العربية السعودية د. عبدالله الفهد، الفريق الكشفي التطوعي بنادي الثليم الكشفي بمحافظة الأحساء، نظير جهوده بالمشاركة مع الجهات ذات العلاقة في مواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد ، منذُ إعلان منظمة الصحة العالمية تصنيفه وباءً عالميًا في مارس الماضي. وقال المشرف العام على الفريق التطوعي عبداللطيف الزعبي، إن الفريق نفذ العديد من المبادرات بالتعاون مع عدة جهات، ومن أهمها تعقيم مساجد وجوامع العيون وتوزيع السلال الغذائية، وتنظيم المصلين خلال صلاة الجمعة، وخلال صلاة عيد الأضحى، والمشاركة في توزيع لحوم الأضاحي، وذلك خلال فترة تجاوزت الـ560 ساعة عمل.

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