شكرا لقرائتكم خبر عن تطعيم 90 موظفا بـ«زراعة الشرقية» ضد الإنفلونزا الموسمية والان نبدء بالتفاصيل
وأفاد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية م. عامر المطيري بأن هذه الحملة تأتي ضمن الشراكات التي يسعى الفرع لعقدها مع الإدارات الحكومية والأهلية في سياق رؤية 2030، وأنها تأتي لتوعية الموظفين باتخاذ الإجراءات الضرورية للوقاية من الأمراض بشكل عام. وشهدت الحملة إقبالا من قبل مسؤولي الفرع وكافة موظفي الإدارات والأقسام كما تخللها تقديم بعض الإرشادات والنصائح الطبية حول أهمية التطعيم، والتي قدمها الفريق الطبي المنفذ للحملة.
وقدم م. المطيري شكره للكادر الطبي بشكل خاص ولإدارة الطب الوقائي بالدمام ممثلة بالدكتورة هبة أنور الخميس بشكل عام على هذه المبادرة الطيبة وغير المستغربة في سبيل الرقي بمستوى الصحة العامة بالمنطقة.
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