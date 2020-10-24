شكرا لقرائتكم خبر عن 14 بلاغا صحيا لـ«940» في يوم والان نبدء بالتفاصيل

تلقى مركز البلاغات «940»، التابع لأمانة المنطقة الشرقية، أمس الأول، 14 بلاغًا بمخالفة التدابير الوقائية، والإجراءات الاحترازية، للحد من انتشار فيروس « كورونا » المستجد «كوفيد- 19».

وشملت المخالفات 3 بلاغات لعدم وجود معقّمات، وعدم تطهير عربات التسوق، إضافة إلى 3 بلاغات بشأن وجود زحام داخل المنشآت، و8 بلاغات لمخالفة الاشتراطات الصحية للعمال.

ولم يتلقَ المركز أي بلاغاتٍ تتعلق بمخالفات في مساكن العمال، وبالنظافة الشخصية للعاملين داخل المنشآت، أو الإخلال بأحكام الإغلاق والتغليف قبل التسليم للمندوب.