شكرا لقرائتكم خبر عن إتلاف 210 كجم لحوم فاسدة والان نبدء بالتفاصيل
وقال رئيس بلدية وسط الدمام م. عبدالله الشمري، إن البلدية كثفت أعمالها الرقابية في الفترة الماضية على الملاحم، بهدف التأكد من تطبيقها كافة الاشتراطات الصحية، وجودة اللحوم المعروضة.
وأكد أن بلدية وسط الدمام تعمل على الحفاظ على الصحة العامة، من خلال الجولات الميدانية، ويقظة المراقبين الصحيين، الذين يعملون على مدار الساعة للحفاظ على الصحة العامة.
وأشار إلى أن الجولات أسفرت عن ضبط 210 كيلو جرامات غير صالحة للاستهلاك، وذلك بسبب ظهور علامات التلف والفساد عليها، لافتًا إلى أنه تم إتلاف كامل الكمية المضبوطة.
وتابع أن البلدية تسعى في المقام الأول للحفاظ على الصحة العامة بتطبيق الأنظمة والتعليمات والتقيد بلائحة الاشتراطات البلدية، التي تنص على منع هذه التصرفات المخالفة وتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات على كل مَنْ يحاول الإضرار بصحة المواطنين والمقيمين.
وأهاب بالجميع أخذ الحيطة وعدم شراء أغذية مجهولة المصدر، ودعا في الوقت نفسه إلى الإبلاغ عن المخالفات والملاحظات البلدية من خلال مركز «940».
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