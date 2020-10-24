شكرا لقرائتكم خبر عن ردم وتسوية شوارع «سفانية الخفجي» والان نبدء بالتفاصيل

اطلع رئيس بلدية محافظة الخفجي م. محمد الحميداني، على آخر مستجدات أعمال السفلتة بمركز السفانية، وذلك للتأكد من سير العمل وعدم وجود أي عقبات تعرقل سير المشاريع.

ووقف م. الحميداني على أعمال السفلتة بمركز السفانية، وعلى سير العمل، وتجري الآن أعمال الردم والتسوية لبعض الشوارع بالمركز، ومنها الدائري الداخلي بطول 2,150 كيلو مترًا، والدائري الخارجي بطول 1,600 كيلو متر، وأيضًا سفلتة بعض الطرق الداخلية بطول 1,480 كيلو مترًا، ويتراوح عرض الشوارع من 9 إلى 12 مترًا.

كما اطلع على سير العمل ونسبة الإنجاز، وتفقد مشاريع السفلتة بمركز السفانية والاطلاع على حجم الإنجازات المحققة على أرض الواقع.

وأشار إلى أن بلدية الخفجي تسعى جاهدة من خلال خطة شاملة إلى تغطية كامل مناطق المحافظة بمشروعات السفلتة والصيانة، معتبرًا أن ذلك من الأولويات التي تسعى البلدية لتحقيقها.

جاء ذلك في جولته الميدانية، يوم أمس الأول، يرافقه مدير الشؤون الفنية م. خالد الزوميل، ومدير المشاريع بالبلدية حمود الشراري، وعضو المجلس البلدي محمد السبيعي، ومدير العلاقات العامة والإعلام صالح الحربي.