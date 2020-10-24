شكرا لقرائتكم خبر عن أحياء الخبر تشكو أضرار «سيارات بيع الغاز» والان نبدء بالتفاصيل

شكا عدد من مواطني الخبر، بيع سيارات للغاز، داخل الأحياء، مؤكدين أن ذلك يشكّل خطرًا على كامل الحي.

ورصدت ”الخليج 365”، في جولة ميدانية على عدد من أحياء الخبر، تلك السيارات، وطالب المواطنون، الجهات المسؤولة، باتخاذ الإجراءات النظامية على قائدي هذه السيارات.

ضرر كبير

وأوضح المواطن «أحمد العنزي» أن تواجد سيارات بيع الغاز داخل الأحياء يشكل ضررًا كبيرًا، مبينًا أنه في حال اشتعال أسطوانة غاز، قد يتسبب في حريق كبير للمباني؛ لقربها من بعضها البعض.

بقايا الزيوت

وأضاف إنه يجب محاسبة هؤلاء الباعة، من قِبَل البلدية، والدفاع المدني، مشيرًا إلى أن هناك بعض المطاعم تسكب بقايا الزيوت المستخدمة في الشارع؛ ما قد يتسبب في حدوث حرائق بالحي.

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فرق رقابية

وأكد المواطن «إبراهيم القحطاني» أن تواجد سيارات بيع الغاز داخل الأحياء، يشكّل خطرًا على كامل الحي، موضحًا أنه في حال حدوث حادث مروري أو أي ضرر لهذه السيارات، قد يتسبب في وقوع انفجار، وإصابات ووفيات بشرية لسكان هذه الأحياء.

وطالب الجهات المسؤولة بتشكيل فرق رقابية؛ لفرض العقوبات المشددة على قائدي هذه السيارات لتواجدهم داخل الأحياء.

خسائر بشرية

وطالب المواطن «محمد الخالدي» بتشكيل لجنة رقابية؛ لمتابعة هذه السيارات، ومصادرتها، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، مؤكدًا أن نسبة خطورة تواجدها بين المنازل كبيرة، وقد تتسبب في وقوع انفجار لا يمكن السيطرة عليه، ما يؤدي إلى الأضرار البشرية والخسائر المادية.