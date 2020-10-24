شكرا لقرائتكم خبر عن تعقيم «تلال الظهران».. وتطهير حاويات النظافة والان نبدء بالتفاصيل

واصلت بلدية الظهران أعمال تعقيم وتطهير ورش المبيدات الحشرية بحديقة تلال الظهران «ممشى التلال».

وضمن أعمالها اليومية، كثّفت البلدية غسيل وتطهير حاويات النفايات، بهدف تحسين المشهد الحضري، والقضاء على مظاهر التشوّه البصري.

من ناحيتها، استمرت إدارة الشؤون الفنية في العمل على معالجة وإصلاح الأرصفة، وذلك ضمن أعمال الصيانة الدورية لشوارع مدينة الظهران.

وكثّفت إدارة النظافة أعمال التقاط ورفع النفايات من المسطحات الخضراء وغسيل المظلات بشاطئ نصف القمر.

أما إدارة الشؤون الفنية، فواصلت العمل على معالجة وإصلاح الأرصفة، وذلك ضمن أعمال الصيانة الدورية لشوارع مدينة الظهران.