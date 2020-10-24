الفتح يدخل اللقاء وعينه على النقاط الثلاث التي تدفعه نحو مربع الكبار، بينما يأمل الاتحاد بمصالحة جماهيره، وتحقيق انتصار أول يدفع بالفريق نحو مناطق الدفء.دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الدوري السعودي للمحترفين

وفي اللقاء الآخر يلتقي الفتح (المركز السابع - 3 نقاط) مع الاتحاد (المركز الـ12 بدون نقاط) على ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية بالأحساء عند الساعة الـ(7:55).

فوز الاتفاق بفارق هدفين يضعه في صدارة ترتيب الفرق، بينما يبحث الضيف الجديد لدوري المحترفين عن الفرح الأول.

يستضيف الاتفاق (المركز الثامن - 3 نقاط) نظيره العين (المركز الـ13 بدون نقاط) على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام عند الساعة الـ(5:40).

تُختتم مساء اليوم السبت منافسات الجولة الثانية لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم بإقامة لقاءين في الدمام والأحساء.

الفتح بوابة الاتحاد للانتصار الأول.. وتخطي العين يضع الاتفاق في الصدارة صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-10-24 تُختتم مساء اليوم السبت منافسات الجولة الثانية لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم بإقامة لقاءين في الدمام والأحساء. يستضيف الاتفاق (المركز الثامن - 3 نقاط) نظيره العين (المركز الـ13 بدون نقاط) على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام عند الساعة الـ(5:40). فوز الاتفاق بفارق هدفين يضعه في صدارة ترتيب الفرق، بينما يبحث الضيف الجديد لدوري المحترفين عن الفرح الأول. وفي اللقاء الآخر يلتقي الفتح (المركز السابع - 3 نقاط) مع الاتحاد (المركز الـ12 بدون نقاط) على ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية بالأحساء عند الساعة الـ(7:55). Advertisements الفتح يدخل اللقاء وعينه على النقاط الثلاث التي تدفعه نحو مربع الكبار، بينما يأمل الاتحاد بمصالحة جماهيره، وتحقيق انتصار أول يدفع بالفريق نحو مناطق الدفء.

24 أكتوبر 2020 - 7 ربيع الأول 1442 01:55 AM

في ختام الجولة الثانية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

تُختتم مساء اليوم السبت منافسات الجولة الثانية لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم بإقامة لقاءين في الدمام والأحساء.

يستضيف الاتفاق (المركز الثامن - 3 نقاط) نظيره العين (المركز الـ13 بدون نقاط) على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام عند الساعة الـ(5:40).

فوز الاتفاق بفارق هدفين يضعه في صدارة ترتيب الفرق، بينما يبحث الضيف الجديد لدوري المحترفين عن الفرح الأول.

وفي اللقاء الآخر يلتقي الفتح (المركز السابع - 3 نقاط) مع الاتحاد (المركز الـ12 بدون نقاط) على ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية بالأحساء عند الساعة الـ(7:55).

الفتح يدخل اللقاء وعينه على النقاط الثلاث التي تدفعه نحو مربع الكبار، بينما يأمل الاتحاد بمصالحة جماهيره، وتحقيق انتصار أول يدفع بالفريق نحو مناطق الدفء.