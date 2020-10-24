، منذ رمضان الماضي.. البحث مستمر عن "السبيعي" بالرياض ،

محمد بن مسعود - الدمام - خرج من منزله بحي الشفا ذاهباً لمقر عمله بالنعيرية ولم يعد

تكثف الأجهزة الأمنية وذوو المفقود الشاب فهد عايض الشماسي السبيعي البحث عنه بعد خروجه من منزله 18 رمضان الماضي بأحد أحياء الرياض إلى مقر عمله في محافظة النعيرية وانقطعت أخباره ولا يعلم ذووه عنه شيئاً من وقتها حتى الآن.

وقال والد المفقود إن "فهد " فقد بعد أن خرج من حي الشفا بالرياض بتاريخ 18 رمضان الماضي متوجهاً لمقر عمله في محافظة النعيرية، مبيناً أنه اتصل عليه الساعة 2 ليلاً حينها وبين له أنه ذاهب عن طريق مواصلات وليس معه سيارة وبعدها انقطع الاتصال بينهم، مبيناً أنه اتصل إلى زملائه في العمل وبينوا أنه لم يأت للدوام في النعيرية، ولم يعثر له على أثر، حيث تم البحث عنه في جميع المراكز والمستشفيات، مشيراً إلى أن ابنه لا يعاني من شيء وصحته جيدة.

وأضاف والده أنهم والجهات الأمنية يواصلون البحث عنه حيث تم إبلاغ الشرطة، وناشد عبر "الخليج 365"، من يعرف أي معلومة عن المفقود مراجعة أقرب مركز شرطة أو الاتصال بالرقم 0550671449 .مفقود الرياض