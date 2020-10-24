، ما هي الإجراءات المتبعة حال إلغاء تصاريح العمرة؟ وكيل الوزارة يجيب ،

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أكد وكيل وزارة الحج والعمرة أن عدد مرات أداء العمرة مرتبط بعدد الإتاحة والإمكانية في الفترات الزمنية المحددة والهدف من تطبيق اعتمرنا هو تنظيم أعداد الأشخاص في المسجد الحرام لذلك لا يستطيع أي شخص تكرار العمرة حتى ينتهي من العمرة أي لا يمكن أن يتيح تطبيق اعتمرنا من أداء مناسك العمرة في أكثر من مرة في نفس التوقيت وما يحدث هو الانتهاء من العمرة المسجلة سابقاً ومن ثم يتم تسجيل لأداء العمرة مرة أخرى ويعود السبب ضغط المواعيد في الوقت الحالي.
وقال وكيل وزارة الحج والعمرة في مداخلته على قناة الإخبارية أنه تم الاتفاق مع الجهات المعنية بالعمرة بعد منع الأشخاص الذين يقومون بإلغاء حجز العمرة عبر تطبيق اعتمرنا خوفاً من الذين قد ظهرت عليهم بوادر أعراض فيروس كورونا بالذهاب إلى مراكز التجمع لأداء العمرة حتى لا يتم منعه من أداء العمرة لذلك فضلنا ترك الحرية لإلغاء التصريح للمعتمرين الذين ظهرت عليهم الأعراض أو خالطوا مصاباً وأن يصرح بكل راحة ولكيلا يكون العائق لعدم تمكنه من أداء العمرة لوقت قريب إخفاءه لهذه المعلومة الجوهرية.
وأشار بأنه تم إصدار تصريح العمرة لأكثر من 650 ألف حتى اللحظة وأكثر من 2 مليون وخمس مئة ألف تحميل لتطبيق اعتمرنا وأكثر من 1.2 مليون تسجيل حساب مستقل داخل التطبيق. وزارة الحج والعمرة
24 أكتوبر 2020 - 7 ربيع الأول 1442 01:56 AM
أكد أنه تم إصدار تصريح العمرة لأكثر من 650 ألف حتى اللحظة
أكد وكيل وزارة الحج والعمرة أن عدد مرات أداء العمرة مرتبط بعدد الإتاحة والإمكانية في الفترات الزمنية المحددة والهدف من تطبيق اعتمرنا هو تنظيم أعداد الأشخاص في المسجد الحرام لذلك لا يستطيع أي شخص تكرار العمرة حتى ينتهي من العمرة أي لا يمكن أن يتيح تطبيق اعتمرنا من أداء مناسك العمرة في أكثر من مرة في نفس التوقيت وما يحدث هو الانتهاء من العمرة المسجلة سابقاً ومن ثم يتم تسجيل لأداء العمرة مرة أخرى ويعود السبب ضغط المواعيد في الوقت الحالي.
وقال وكيل وزارة الحج والعمرة في مداخلته على قناة الإخبارية أنه تم الاتفاق مع الجهات المعنية بالعمرة بعد منع الأشخاص الذين يقومون بإلغاء حجز العمرة عبر تطبيق اعتمرنا خوفاً من الذين قد ظهرت عليهم بوادر أعراض فيروس كورونا بالذهاب إلى مراكز التجمع لأداء العمرة حتى لا يتم منعه من أداء العمرة لذلك فضلنا ترك الحرية لإلغاء التصريح للمعتمرين الذين ظهرت عليهم الأعراض أو خالطوا مصاباً وأن يصرح بكل راحة ولكيلا يكون العائق لعدم تمكنه من أداء العمرة لوقت قريب إخفاءه لهذه المعلومة الجوهرية.
وأشار بأنه تم إصدار تصريح العمرة لأكثر من 650 ألف حتى اللحظة وأكثر من 2 مليون وخمس مئة ألف تحميل لتطبيق اعتمرنا وأكثر من 1.2 مليون تسجيل حساب مستقل داخل التطبيق.
، ما هي الإجراءات المتبعة حال إلغاء تصاريح العمرة؟ وكيل الوزارة يجيب ،
المصدر : الخليج 365
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