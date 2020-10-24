شكرا لمتابعة خبر عن خطة لإخلاء القرى وتجهيز دور إيواء لمواجهة حريق تنومة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عسير (صدى):

ناقش الأمير تركي بن طلال، أمير منطقة عسير، مع فريق علمي من وزارة الزراعة، خطة استصلاح الغابات والأشجار المحترقة، واستزراعها لتلافي الأضرار الناجمة عن حريق تنومة الذي ما زالت أعمال مكافحته مستمرة.

وأوضحت إمارة عسير، أنه تم تفعيل خطة معنية بالاستجابة لتهديد حرائق الغابات بعد دمج قيادات محافظتَي النماص وتنومة بغرفة واحدة، تتوسط منطقة الحريق، وتم تحديد منطقة إسناد ودعم الموقع بآليات من البلديات والدفاع المدني والزراعة وفِرق التطوع، بالتنسيق مع أرامكو للدعم الأرضي وطائرة الرش.

وأشارت إلى أن غرفة القيادة الميدانية قامت بعمل خطة لإخلاء القرى إن لزم الأمر، وتجهيز دور إيواء مناسبة، وفتح خطوط مع نواب القرى للجاهزية.

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