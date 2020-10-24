شكرا لمتابعة خبر عن فيديو.. مصمم شعار قمة العشرين يكشف ماذا طلب منه بعد اختيار ولي العهد لتصميمه والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

أوضح مصمم شعار قمة العشرين بنسختها لهذا العام، التي تستضيفها المملكة، الفنان محمد الحواس، كواليس اختيار تصميمه ليكون الشعار الرسمي للقمة.

وقال الحواس خلال حديثه لبرنامج "ياهلا" على قناة "روتانا خليجية"، أنه كان مسافرًا عندما علم بأمر اختيار ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتصميمه ليكون الشعار الرسمي للقمة، مشيرا إلى إنه أُخبر بالأمر أثناء السفر، وطُلب منه إرسال الملفات المفتوحة للتصميم وإبقاء أمر اختيار تصميمه من بين 30 مشتركا سريا.

وأكد الحواس أنه ظل كاتمًا لفرحته من وقت إخباره في سبتمبر وحتى شهر ديسمبر موعد الإعلان عن الشعار، مضيفا أن عملية جمع المصممين استغرقت أسبوعاً، في حين تم الانتهاء من عملية الاختيار وصياغة الأفكار والتصاميم بشكل نهائي خلال 3 أيام فقط

وكشف أنه كان ينوي تنفيذ تصميم شبيه بختم جواز السفر وتم رفضه، ليبدأ في تنفيذ الفكرة الثانية، التي جمعت بين التقاليد السعودية والتطور التقني الذي تنتهجه البلاد، مؤكدا أن ثقة ولي العهد ووزير الثقافة بدر بن عبدالله فرحان، بالإضافة إلى دعم الوالدين وشركائه، كانت الدعائم التي دفعته لإبداع هذه الفكرة.