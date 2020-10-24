شكرا لمتابعة خبر عن المملكة تتقدم في 13 مؤشرًا لدى منظمة OECD لجاهزية التعليم عن بعد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكدت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، أن المملكة تقدمت في عدد من المؤشرات الخاصة بجودة التعليم الإلكتروني.

وأجرت المنظمة دراسة عن التعليم عن بُعد في المملكة بالتعاون مع جامعة هارفارد، بينت تقدم المملكة في 13 من أصل 16 مؤشرًا لقياس مدى استجابتها للتعليم خلال جائحة كورونا، وذلك بالمقارنة بـ36 دولة.

وكشفت الدراسة حصول المعلمين على دعم كبير للتغلب على عقبات تفعيل التعليم الإلكتروني.بالتعاون مع جامعة هارفارد، لافتة إلى امتلاك المملكة استراتيجية واضحة لإعادة فتح المدارس وقياس أي فاقد ومعالجته.

واعتمدت المنظمة في تقييمها على استبيان منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، والبيانات الدولية المقارنة لاستكشاف مدى استعداد البلد للتعامل مع النتائج التعليمية للفيروس وكيفية تعامله مع إغلاق المدارس وتنفيذ الدراسات الاستقصائية الدولية لمديري المدارس، بالإضافة إلى برنامج تقييم طلاب المدارس.