القبض على مواطن حاول تهريب 180 كجم من مخدر القات بجازان

ألقت قوات حرس الحدود القبض على مواطن حاول تهريب 180 كجم من القات المخدر بمنطقة جازان.

وصرح المتحدث الرسمي لحرس الحدود، المقدم مسفر القريني، بأن الدوريات التابعة لحرس الحدود بمنطقة جازان تمكنت من القبض على مواطن حاول تهريب كمية من القات المخدر، تزن (180) مئة وثمانين كيلوجرامًا، كانت مخفيّة في مركبته.

Advertisements

وتم استكمال الإجراءات النظامية كافة حيال المهرب والكمية المضبوطة مع الجهات الأمنية المعنية الأخرى، مؤكداً أن رجال حرس الحدود مستمرون في التصدي بكل حزم وعزم واقتدار لمحاولات التهريب كافة، وسيقفون بعون الله وتوفيقه سداً منيعاً في وجه كل من يحاول استهداف شباب الوطن بهذه السموم.

اقرأ أيضًا

حرس الحدود يحبط تهريب 2.5 طن من القات بجازان