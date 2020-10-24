بلدية عنيزة تنهي استعداداتها لاستقبال موسم الأمطار

أنهت إدارة السيول في بلدية عنيزة أعمالها استعداداً لاستقبال موسم الأمطار للعام الحالي ١٤٤٢هـ، حيث تقوم الإدارة بهذه الأعمال بشكل سنوي لضمان جودة التصريف.

وبدأت البلدية منذ وقت مبكر لتنظيف مناهل السيول والعبارات في كافة أنحاء عنيزة وذلك من المخلفات والرواسب وفتح عدد من الأنابيب المسدودة، بالإضافة أعمال الصيانة اللازمة لمداخل ومخارج العبارات والأنابيب وأغطية غرف التصريف ومعالجة بعض المواقع التي قد يطرأ فيها تجمعات للمياه.

فيما تم العمل بشكل كامل لتنظيف مجاري الشعاب والأودية من العوائق والمخلفات والمحافظة على مناسبيها وميولها الطولية وحدودها وفي مقدمتها مجرى وادي الرمة الذي يعبر شمال عنيزة، وذلك لضمان جريان الأودية والشعاب بشكل سليم وسلس، إضافة لتنظيف المسايل الرئيسية داخل المدينة والتأكد من سلامة مضخاتها وجاهزيتها للعمل لضخ وتصريف مياه الأمطار بشكل عملي وسليم.

إضافة لذلك، تم تجهيز وتخصيص عدد من المضخات والمعدات والأدوات المختلفة إلى جانب التأكد من جاهزية فرق الطوارئ على مدار الساعة لفترة موسم الأمطار كاملة، وذلك استعداداً للتعامل مع أي حالات طارئة قد تحدث خلال وقت هطول الأمطار.