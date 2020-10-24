40 قائدًا كشفيًّا بتعليم مكة يتطوعون لخدمة المُصلين في صلاة الجمعة بالحرم المكي

أسهم 40 قائدًا كشفيًا من الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة، اليوم الجمعة، في تطبيق الإجراءات الاحترازية بالتباعد الجسدي والاجتماعي بين المصلين أثناء أداء صلاة الجمعة في المسجد الحرام.

ويأتي ذلك استمرارًا لتطبيق التباعد بين المصلين ضمن مبادرة «معاً محترزون» التي تنفذها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف.

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وأوضح رئيس قسم النشاط الكشفي بالإدارة زياد قدير أنه بتوجيهات من المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة الدكتور أحمد الزائدي، شارك القادة الكشفيين بتوجيه المصلين بالالتزام بالاحترازات الصحية خاصة لبس الكمامة والتباعد فيما بينهم.

وأفاد قدير أن القادة الكشفيين يقومون بدورهم التطوعي في أيام الأسبوع الأخرى من وقت دخول صلاة العصر إلى نهاية صلاة العشاء، على مدار الأسبوع وفق خطة زمانية ومكانية محددة.

وأشار إلى أن كشافة الإدارة أسهمت بالمشاركة في العديد من المبادرات منذ بدء جائحة كورونا وفقًا لمتطلبات العمل واحتياجاته بالتنسيق مع الجهات المختصة، ودعماً للجهود المبذولة في التصدي لهذه الجائحة، والذي يأتي استشعاراً بالمسؤولية الوطنية والمجتمعية وتعزيزاً للمشاركة الوطنية في مواجهة تلك الأزمة ، ومساندةً للجهود الحكومية والأهلية في التخفيف من آثار هذا الوباء.