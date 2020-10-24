السعودية اليوم / إصابة وزير خارجية سلوفينيا بكوفيد-19



ليوبليانا 6 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 23 أكتوبر 2020 م واس

أصيب وزير الخارجية السلوفيني أنزيه لوجار بفيروس

وأكدت وكالة (إس.تي.إيه) للأنباء أن الفحوص أثبتت اليوم إصابة الوزير لوجار بالفيروس، بعد جولة هذا الأسبوع في إستوتيا وليتوانيا ولاتفيا.

وقالت الوكالة الرسمية نقلاً عن بيان أصدرته الوزارة إن لوجار الذي لا يعاني من أي أعراض للمرض الذي أجرى فحصاً اعتيادياً سيعزل نفسه لمدة عشرة أيام، كما سيفعل مخالطوه القريبون ذلك.

وبينما يتسارع تفشي مرض كوفيد-19 في أوروبا، فرضت سلوفينيا حظر تجول وعزلاً عاماً جزئياً، بعد أن ارتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة إلى مثليه خلال الأسبوعين الماضيين إلى 19300 حالة، فضلاً عن 216 وفاة. وبلغ عدد الإصابات الجديدة خلال الساعات الـ24 الماضية فيها 1656 حالةً ووفاة خمسة.

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ليوبليانا 6 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 23 أكتوبر 2020 م واسأصيب وزير الخارجية السلوفيني أنزيه لوجار بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).وأكدت وكالة (إس.تي.إيه) للأنباء أن الفحوص أثبتت اليوم إصابة الوزير لوجار بالفيروس، بعد جولة هذا الأسبوع في إستوتيا وليتوانيا ولاتفيا.وقالت الوكالة الرسمية نقلاً عن بيان أصدرته الوزارة إن لوجار الذي لا يعاني من أي أعراض للمرض الذي أجرى فحصاً اعتيادياً سيعزل نفسه لمدة عشرة أيام، كما سيفعل مخالطوه القريبون ذلك.وبينما يتسارع تفشي مرض كوفيد-19 في أوروبا، فرضت سلوفينيا حظر تجول وعزلاً عاماً جزئياً، بعد أن ارتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة إلى مثليه خلال الأسبوعين الماضيين إلى 19300 حالة، فضلاً عن 216 وفاة. وبلغ عدد الإصابات الجديدة خلال الساعات الـ24 الماضية فيها 1656 حالةً ووفاة خمسة.// انتهى //00:38ت م0164

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