بريطانيا تلوح بعقوبات لدعم السلام في اليمن

السبت 24 أكتوبر 2020

دعا سفير بريطانيا لدى الأمم المتحدة، جوناثان ألين، أطراف النزاع إلى قبول مقترحات خطة المبعوث الأممي لليمن، للسلام.



وكشف في تصريحات صحفية، عن اعتزام بلاده، استخدام العقوبات بشكل استراتيجي من أجل دعم عملية السلام.

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وأكد أن مجموعة الدول الخمس الأعضاء في مجلس الأمن بالإضافة إلى ألمانيا، تعمل على إعداد آلية دولية لدعم الحل السياسي للتخفيف من أكبر أزمة إنسانية في العالم.

ولفت إلى جمع فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة أدلة مقلقة، حول انتهاكات مدير إدارة البحث الجنائي في صنعاء التابع لمليشيا الحوثي الإرهابية، المدعو سلطان زابن، مشيرا إلى أن عقوبات مجلس الأمن أداة ضرورية للمحاسبة، في إشارة إلى احتمالية فرض عقوبات على القيادي الحوثي.

واتهم تقرير فريق لجنة خبراء الأمم المتحدة المعني باليمن، القيادي الحوثي بإدارة شبكة استخباراتية نسائية تتبع المليشيا الإرهابية (الزينبيات)، لقمع النساء المعارضات، بوسائل منها العنف الجنسي.