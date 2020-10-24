- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
محمد بن مسعود - الدمام - قال بيدرو كايشينيا، المدير الفني لفريق الشباب الأول لكرة القدم، إن نتيجة مواجهة فريقه أمام الرائد لم تكن مُرضية لهم، لافتًا إلى أن الفريق الخصم شكّل خطورة على الأطراف.
وتعادل فريق الشباب أمام نظيره الرائد مساء الجمعة بهدفين لكل فريق في إطار منافسات الجولة الثانية لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وأضاف بيدرو: الإصابة التي تعرَّض لها خالد الغامدي قد تكون رباطًا صليبيًّا.
واختتم مدرب الشباب حديثه بعد المباراة قائلاً: إن توقُّف المباراة بشكل متكرر للرجوع لتقنية الفيديو أثَّر على الأداء.الشباب
24 أكتوبر 2020 - 7 ربيع الأول 1442 12:40 AM
قال بيدرو كايشينيا، المدير الفني لفريق الشباب الأول لكرة القدم، إن نتيجة مواجهة فريقه أمام الرائد لم تكن مُرضية لهم، لافتًا إلى أن الفريق الخصم شكّل خطورة على الأطراف.
وتعادل فريق الشباب أمام نظيره الرائد مساء الجمعة بهدفين لكل فريق في إطار منافسات الجولة الثانية لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وأضاف بيدرو: الإصابة التي تعرَّض لها خالد الغامدي قد تكون رباطًا صليبيًّا.
واختتم مدرب الشباب حديثه بعد المباراة قائلاً: إن توقُّف المباراة بشكل متكرر للرجوع لتقنية الفيديو أثَّر على الأداء.
، مدرب الشباب: إصابة خالد الغامدي اشتباه بقطع في الرباط ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم
كانت هذه تفاصيل خبر مدرب الشباب: إصابة خالد الغامدي اشتباه بقطع في الرباط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.