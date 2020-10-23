السعودية | ابن حثلين: آلية العبث الجديدة في الإبل الأولى من نوعها عالميا وقريبا الكشف عن تفاصيلها

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 12:28 صباحًا, 24 أكتوبر 2020 م المناطق - الرياض أكّد رئيس مجلس إدارة نادي الإبل ومؤسس ورئيس المنظمة الدولية للإبل فهد بن فلاح بن حثلين أن آلية الكشف الجديدة عن العبث تأتي امتدادا للعمل على تطوير منافسات مسابقات الإبل، وستكون إضافة جديدة لإشراك الملاك في القضاء على هذه الآفة الدخيلة على عالم الإبل.

وقال: “الآلية تُعد الأولى من نوعها على مستوى المنافسات العالمية، وستكون بإذن الله مثالاً يحتذى به محليًا وعالميًا في مسابقات الجمال”، مشيرًا إلى أن تفاصيل الآلية سيُكشف عنها قريبًا.

يذكر أن مهرجان الملك عبدالعزبز للإبل في نسخته الخامسة ينطلق في الأول من ديسمبر المقبل، ويستمر لمدة ٤٤ يوماً في الصياهد الجنوبية ويشمل سباقات الهجن وسباقات الهجيج والطبع والمزايين.

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